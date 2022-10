https://fr.sputniknews.africa/20221026/lafrique-veut-choisir-sa-voie-et-non-pas-une-voie-qui-nous-est-interposee-1056629808.html

"L’Afrique veut choisir sa voie, et non pas une voie qui nous est interposée"

"L’Afrique veut choisir sa voie, et non pas une voie qui nous est interposée"

La multitude d’acteurs politiques est une condition qui rendra les pays africains visibles sur la scène internationale, affirme dans un entretien avec Sputnik... 26.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-26T13:53+0200

2022-10-26T13:53+0200

2022-10-26T13:55+0200

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

brics

onu

monde multipolaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1056627935_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_225f7dd1e58848d081d9b88c4423751d.jpg

Alors que les appels à la transition vers un monde multipolaire se multiplient, la question qui se pose est de savoir quel sera le rôle de l’Afrique dans cette nouvelle réalité.Dans un commentaire à Sputnik à l’occasion du forum "Russie-Afrique: quelle est la suite?", qui se tient du 24 au 26 octobre à Moscou, Joseph Kindundu Mukombo, conseiller économique et communication à l’ambassade de la République démocratique du Congo en Russie, a dressé les grandes lignes des changements futurs.Plusieurs pays africains font partie du mouvement des non-alignés, rappelle-t-il, ajoutant par conséquent qu’ils restent ouverts à la collaboration avec de multiples partenaires, et cette ouverture est "irréversible".Vers l’évolution des institutionsJoseph Kindundu Mukombo a plaidé pour le renforcement du format BRICS et la réforme du Conseil de sécurité de l’Onu:D’après le diplomate, le Conseil de sécurité [de l’Onu] doit être réformé: "Il y a un débat là-dessus. L’Onu a été créé il y a de longues années, et le monde a changé, la dynamique internationale a changé".Pour lui, la multitude d’acteurs politiques est une condition qui rendra les pays africains visibles sur la scène internationale:Multipolarité émergeantePlutôt, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a salué le fait que l'Afrique devienne l'un des centres du monde multipolaire.Début septembre il a affirmé que les pays africains, latino-américains et eurasiens n’apprécient guère que l’Occident leur inflige ses propres règles. Par contre, les BRICS attirent de plus en plus de pays, et le futur appartient à ce bloc, a-t-il soutenu.Fin septembre, le Président russe a déclaré que l’évolution vers la multipolarité était inévitable, bien que certaines puissances s’efforcent toujours de "contrôler" toutes les régions du monde

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république démocratique du congo (rdc), brics, onu, monde multipolaire