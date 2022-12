https://fr.sputniknews.africa/20221217/un-dome-de-protection-erige-sur-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1057303088.html

Un dôme de protection érigé sur la centrale nucléaire de Zaporojié

Un dôme de protection érigé sur la centrale nucléaire de Zaporojié

La centrale nucléaire de Zaporojié va bientôt être dotée d’un dôme de protection, en vue de la préserver des frappes d’obus et de drones. La sécurité du site... 17.12.2022, Sputnik Afrique

Régulièrement ciblée par des bombardements, la centrale nucléaire de Zaporojié va tenter de se prémunir de la catastrophe. Un dôme de protection a en effet commencé à être installé, a déclaré sur Telegram Vladimir Rogov, membre du conseil principal de l'administration régionale.Cette structure est censée protéger le site des fragments d’obus et d’autres engins explosifs transportés par des drones, ajoute Vladimir Rogov.Une centrale sous haute tensionLa centrale nucléaire de Zaporojié est sous les projecteurs depuis qu’elle a été investie par les forces russes, fin mars, quelques jours après le début de l’opération militaire spéciale. Depuis lors, le site est régulièrement touché par des frappes, les parties en conflit s’accusant mutuellement de "terrorisme nucléaire".Début septembre, une délégation de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) s’est rendue sur place. Au terme de sa visite, l’AIEA a qualifié la situation sur le site d’"intenable" et demandé la mise en place d’une zone de sécurité autour de la centrale.Drôles d’accusationsLes responsables et les médias occidentaux accusent régulièrement Moscou d’être à l’origine des frappes contre la centrale pourtant contrôlée par les forces russes. Fin août, la chaîne de télévision France 2 avait notamment pris des clichés d’une cheminée démolie, la faisant passer pour un missile russe. Avant de s’excuser.Le Président russe a déploré à plusieurs reprises ces insinuations, en soulignant que Moscou n’avait logiquement aucun intérêt à la bombarder.

