L’armée ukrainienne ne cesse de bombarder la centrale nucléaire de Zaporojié, la plus grande d’Europe. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) insiste sur la nécessité de créer une zone de sécurité autour de ce site. Pour plus de détails, consultez cette infographie de Sputnik.

Frappes contre la centrale nucléaire de Zaporojié

La centrale nucléaire de Zaporojié, la plus grande d’Europe, est la cible de tirs ukrainiens depuis des mois. Cette infographie de Sputnik montre où les obus et roquettes explosent le plus souvent et quelle sera la zone de contamination radioactive en cas d'incident.