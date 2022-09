https://fr.sputniknews.africa/20220901/laiea-se-voit-montrer-une-roquette-ukrainienne-a-la-centrale-de-zaporojie--video-1056042822.html

L’AIEA se voit montrer une roquette ukrainienne à la centrale de Zaporojié – vidéo

L’AIEA se voit montrer une roquette ukrainienne à la centrale de Zaporojié – vidéo

Les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique, arrivés à la centrale nucléaire de Zaporojié, se sont vu montrer une roquette ukrainienne tombée... 01.09.2022, Sputnik Afrique

Le conseiller du directeur général du groupe russe Rosatom, Renat Kartchaa, a présenté ce jeudi 1er septembre au directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, un projectile de lance-roquettes Ouragan tiré par l’armée ukrainienne contre la centrale nucléaire de Zaporojié.Celui-ci est tombé à seulement quelques dizaines de mètres du stock de déchets nucléaires de la centrale et à environ deux cents mètres du réacteur N°4.Il a également été montré à M.Grossi une carte des tirs effectués par les forces ukrainiennes contre la centrale nucléaire, relate un correspondant de Sputnik sur place. Les endroits pris pour cible ce 1er septembre n’ont pas encore été ajoutés à la représentation, mais le directeur général de l’AIEA a pu les voir sur le terrain.Les employés de la centrale visés par des munitions à fragmentationLe responsable russe a en outre informé le directeur de l’AIEA de l’usage de munitions à fragmentation par l’armée ukrainienne, laquelle vise les employés de la centrale nucléaire."Les munitions à fragmentation servent à frapper le personnel. Selon une explication ukrainienne, ils frappent le point de déploiement des soldats russes, mais il n’y a pas de soldats russes dans ce secteur. On suppose donc que ces munitions sont destinées aux employés de cette centrale, malheureusement", a expliqué M.Kartchaa à Rafael Grossi.Et de préciser que les troupes ukrainiennes tirent depuis les villes de Nikopol et de Marganets, située sur la rive opposée du réservoir de Kakhovka.Mission de l’AIEA à la centrale de ZaporojiéUne délégation de l’AIEA, conduite par son directeur Rafael Grossi, s’est rendue ce 1er septembre à la centrale nucléaire de Zaporojié. Protégée par l’armée russe depuis mars pour éviter des fuites de matières radioactives, la structure, la plus grande et puissante d’Europe, est toujours gérée par son opérateur ukrainien, Energoatom.Le site est la cible de tirs réguliers de la part de l’armée ukrainienne, tirs qui ont redoublé d’intensité depuis début août. Les forces ukrainiennes visent en outre la ville d’Energodar et les villages voisins.

