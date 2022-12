https://fr.sputniknews.africa/20221216/une-hausse-historique-de-la-consommation-de-charbon-attendue-en-2022-1057293597.html

Une hausse historique de la consommation de charbon attendue en 2022

Une hausse historique de la consommation de charbon attendue en 2022

En 2022, la consommation mondiale de charbon, première source d'émissions de CO2, devrait croître jusqu'à plus de huit milliards de tonnes, battant le record... 16.12.2022

La consommation mondiale de charbon devrait augmenter de 1,2% en 2022, dépassant pour la première fois les 8 milliards de tonnes en une seule année et éclipsant le précédent record établi en 2013, selon le dernier rapport annuel sur le charbon de l'Agence internationale de l’énergie (AIE), paru vendredi 15 décembre.Le document prévoit, en se fondant sur les tendances actuelles du marché, que la consommation de charbon restera stable jusqu’en 2025. Le recul dans les économies avancées sera compensé par une demande toujours "robuste" dans les économies asiatiques émergentes.Il s’ensuit, selon le rapport, que le charbon restera de loin la première source d’émissions de dioxyde de carbone du système énergétique mondial.Des signaux sur le déploiement des renouvelablesSelon lui, la demande de charbon atteindra probablement un niveau record cette année, faisant augmenter les émissions mondiales.Impact des développements en Chine et en IndeDans un contexte de crise de l’énergie, la demande de charbon pour produire de l’électricité, a cette année profité en particulier du renchérissement du gaz et ce, même si le ralentissement économique a réduit celle en électricité.Le rapport prévoit que la demande de charbon devrait chuter dans les économies avancées dans les années à venir, grâce au recours plus actif aux énergies renouvelables pour la production d'électricité.Dans les années à venir, la demande mondiale de charbon sera surtout impactée par les développements en Chine, le plus grand consommateur de charbon au monde, mais aussi par celui en Inde, conclut le rapport.

