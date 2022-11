https://fr.sputniknews.africa/20221108/la-france-rouvre-des-usines-a-charbon-tout-en-promettant-1-milliard-pour-decarboner-lafrique-du-sud-1056753415.html

Macron promet un milliard d'euros pour aider l’Afrique du Sud à sortir du charbon

Lors de son discours en ouverture de la COP27 à Charm el-Cheikh, le Président français a annoncé l'intention de Paris de débloquer un milliard d’euros pour... 08.11.2022, Sputnik Afrique

"La France investira 1 milliard d'euros pour accompagner" l'Afrique du Sud sur le chemin de la sortie du charbon, a déclaré Emmanuel Macron en intervenant lundi lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27) à Charm el-Cheikh, en Égypte.La première étape de cet engagement sera une tranche de 300 millions d’euros destinés à "soutenir la décarbonation de ce pays", selon le dirigeant.Le Président français a insisté sur la nécessité de "sortir nos pays du charbon et aider les émergents à en sortir eux aussi". Évoquant notamment une coopération en ce sens avec l’Indonésie, l’Inde et le Sénégal, il a souhaité faire reposer sa stratégie sur "le renouvelable, le nucléaire, les économies d’énergie" et "aller plus loin et plus fort".Les paroles peinent-elles à s’accorder avec les actes?Le discours présidentiel avait pour but de présenter la France comme un pays à l'avant-garde de la lutte pour le climat. Cependant, la réalité ne semble pas être aussi rayonnante. Le Haut Conseil pour le climat a ainsi jugé insuffisante l'action de la France pour réduire ses émissions de carbone, note TF1.Qui plus est, sur fond de crise énergétique de plus en plus grave, la réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold a été décidée pour éviter des coupures d'électricité. Un projet de nouveau terminal méthanier au Havre est également poursuivi.Aider à préserver les écosystèmesLes énergies renouvelables, a assuré Emmanuel Macron dans son discours égyptien, "sont moins chères, plus sûres et moins carbonées que les autres". Et de souligner que le climat et la biodiversité étaient "deux faces d’une même médaille". Par conséquent, il a plaidé pour "un statut particulier" pour les écosystèmes abritant les puits de carbone, tels que les tourbières ou les mangroves.Le chef de l’État a également fait savoir qu’il a été demandé au Fonds monétaire international (FMI), à la Banque mondiale et à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de proposer des "financements innovants sur le climat". Car "si ces écosystèmes sont détruits, de vastes réserves de carbone seront libérées". D'après M.Macron, les pays possédant des réserves de biodiversité doivent être aidés.En marge de la COP27, Emmanuel Macron a aussi voulu "mettre la pression" sur les "pays riches non européens", et notamment les États-Unis, pour qu'ils payent leur "part" pour aider les pays pauvres face au changement climatique. Selon lui, les Européens sont "les seuls à payer".

