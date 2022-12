https://fr.sputniknews.africa/20221216/la-fifa-rembarre-zelensky-qui-voulait-passer-un-message-durant-la-finale-du-mondial-1057295602.html

La FIFA rembarre Zelensky qui voulait passer un message durant la finale du Mondial

Volodymyr Zelensky a demandé à faire passer un message avant la finale de la Coupe du monde, mais la FIFA lui a mis un carton rouge, rapporte CNN. Des... 16.12.2022, Sputnik Afrique

Les controverses politiques s’enchaînent à n’en plus finir durant cette Coupe du monde. Après les reproches adressés au Qatar, les débats sur les droits des LGBT, voici désormais que le dossier ukrainien s’invite au Mondial.Volodymyr Zelensky a en effet demandé à partager une vidéo avec les supporters du stade de Lusail, à Doha, avant le coup d’envoi de la finale, rapporte CNN en citant un responsable proche du dossier. Une idée qui n’emballe pas la FIFA, qui ferme pour l’heure la porte au Président ukrainien. Des négociations sont cependant toujours en cours.L’idée peut paraître farfelue mais n’étonne guère de la part de Volodymyr Zelensky, qui a multiplié les apparitions lors des grandes messes médiatiques ces derniers mois. Le Président ukrainien a ainsi fait des apparitions sur écran au dernier festival de Cannes, aux Grammy Awards et même à la Foire du livre de Francfort.Une omniprésence médiatique qui a fini par agacer certains observateurs. La session photo du dirigeant ukrainien pour le magazine glamour Vogue avait notamment créé la polémique.Un Mondial très politiséLa Coupe du monde, qui s’achèvera ce 18 décembre par une finale France-Argentine, a vu fleurir diverses controverses du même ordre. Certaines équipes européennes, comme celle de l’Allemagne, ont par exemple demandé à porter un brassard aux couleurs LGBT "One Love", une requête refusée par la FIFA.Ces mêmes joueurs allemands avaient d’ailleurs répondu à cette interdiction en se masquant la bouche, lors d’une photo d’avant-match contre le Japon.Face à ces polémiques, certains ont appelé à ne pas mêler le sport et la politique. "Il ne faut pas politiser le sport", avait notamment déclaré le Président français, Emmanuel Macron, avant son déplacement au Qatar. Ce qui ne l’a cependant pas empêché de se rendre dans le vestiaire de l’équipe du Maroc, pour féliciter les joueurs après leur beau parcours dans ce Mondial.

