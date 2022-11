https://fr.sputniknews.africa/20221129/la-fifa-retire-un-drapeau-ukrainien-avec-un-logo-neonazi-a-des-supporters-lors-dun-match-1057118347.html

La FIFA retire un drapeau ukrainien avec un logo néonazi à des supporters lors d’un match

La FIFA retire un drapeau ukrainien avec un logo néonazi à des supporters lors d’un match

Des inconnus ont déployé un drapeau ukrainien avec l’insigne du bataillon nationaliste Azov* dans les tribunes des supporters espagnols lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.Les faits ont eu lieu le 27 novembre lors de la rencontre Espagne-Allemagne.Le footballeur ukrainien, Roman Zozoulia, a écrit sur les réseaux sociaux que ce drapeau avait été plus tard retiré.Le footballeur a ensuite appelé les autorités ukrainiennes à intervenir et a indiqué que l'organisation devrait s'excuser pour sa décision.Pour l’heure, la FIFA n’a pas encore commenté. La norme à laquelle s’est référé le personnel de l’organisation n’est pas connue pour l’heure.Cependant, selon le point 6 du chapitre 10 du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, l’arbitre doit répertorier tous les incidents ayant eu lieu avant, pendant et après le match. Il est tenu aussi d’inscrire tout "comportement antisportif des supporters et/ou officiels ou de toute autre personne agissant au nom d’une association". "Torture de civils"Le bataillon ukrainien Azov* est jugé comme organisation terroriste par la Cour suprême russe.Selon des faits établis par la justice russe, ses combattants utilisent des moyens et méthodes de guerre interdits, dont la torture et l’assassinat de civils, voire d'enfants.*Organisation interdite en Russie

