France-Maroc: Macron fête la victoire dans les vestiaires des Bleus

L'équipe de France s'est qualifiée le 14 décembre pour la quatrième finale de Coupe du monde de son histoire. Emmanuel Macron a partagé la liesse des joueurs... 15.12.2022, Sputnik Afrique

Après la victoire face au Maroc (2-0) en demi-finale, les Bleus ont fêté ça. Emmanuel Macron, présent au Qatar, est venu à leur rencontre dans les vestiaires du Stade Al-Bayt.Le chef de l’État a félicité chaque joueur individuellement. Il s'est déclaré "immensément fier" de la qualification des Bleus en finale de la Coupe du monde et a souligné le rôle du sélectionneur Didier Deschamps. Le Président a salué une équipe qui est "un mélange de plusieurs générations".Les footballeurs ont chanté et dansé dans les vestiaires au rythme de "Free from desire".Le 18 décembre, l’équipe française rencontrera l’Argentine en finale du Mondial. Emmanuel Macron devrait être là pour y assister.

