Conflit en Ukraine en continu: la situation au 14 décembre

L’alerte aérienne a été déclenchée ce mercredi 14 décembre dans les régions ukrainiennes de Jytomyr, de Vinnytsia et de Kiev, d’après une carte en ligne du département local de la Transformation numérique.

Des infrastructures ukrainiennes visées

Depuis le 10 octobre, les forces armées russes effectuent des frappes contre diverses installations ukrainiennes, tant militaires que de communication et énergétiques. Les bombardements les plus massifs ont eu lieu les 10 et 11 octobre.