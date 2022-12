Opération militaire spéciale en Ukraine au 14 décembre 2022

Les forces armées russes ont déjoué toutes les attaques ukrainiennes et pris le contrôle partiel d’une localité sur l’axe de Donetsk, selon le bilan quotidien de la Défense russe. Elles ont entravé l’offensive de sept groupes d’assaut ukrainiens dans le Donbass. De plus, cinq groupes de sabotage et de reconnaissance ont été éliminés.