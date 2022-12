https://fr.sputniknews.africa/20221214/des-villes-neerlandaises-refusent-de-diffuser-le-match-maroc-france-en-prevision-de-troubles-1057267016.html

Des villes néerlandaises refusent de diffuser le match Maroc-France en prévision de troubles

Quatre grandes villes néerlandaises ont refusé de projeter en public la demi-finale de la Coupe du monde entre le Maroc et la France. C’est la crainte de... 14.12.2022, Sputnik Afrique

Les autorités des quatre plus grandes villes des Pays-Bas ont refusé de projeter en public le match de demi-finale de la Coupe du monde au Qatar entre la France et le Maroc, rapporte le journal hollandais NU.nl.Il s’agit des communes d’Amsterdam, de La Haye, de Rotterdam et d’Utrecht.D’après les autorités d’Amsterdam et de La Haye, citées par le média, cette initiative a été prise à cause du fait que les précédentes victoires marocaines s’étaient accompagné d’échauffourées.Quant à celles d’Utrecht et de Rotterdam, elles avaient pris la décision de ne pas diffuser publiquement le match plus tôt, et cela n'est pas lié aux troubles.Plusieurs interpellationsLe 2 décembre, la police est intervenue dans plusieurs villes néerlandaises après la qualification du Maroc en quarts de finale du Mondial-2022, célébrée dans la rue par de nombreux partisans de la communauté marocaine. D’après le média néerlandais NL Times, le 2 décembre, 20 personnes impliquées dans les troubles ont été arrêtées.Dans l'euphorie de la victoire marocaine samedi 10 décembre, plusieurs débordements ont été relevés en France. Il y avait eu alors une centaine d’interpellations "dont les 3/4 étaient des Français", comme l’a annoncé le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Au niveau national, 170 interpellations avaient été recensées.La rencontre entre les Lions de l’Atlas et les Bleus aura lieu ce mercredi 14 décembre. Le Maroc est la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de Coupe du monde.

