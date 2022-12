https://fr.sputniknews.africa/20221213/le-senegal-a-exhorte-zelensky-a-accepter-un-cessez-le-feu-en-ukraine-selon-le-new-york-times--1057263531.html

Le Sénégal a exhorté Zelensky à accepter un cessez-le-feu en Ukraine, selon le New York Times

Le Sénégal a exhorté Zelensky à accepter un cessez-le-feu en Ukraine, selon le New York Times

Macky Sall a confié avoir appelé Volodymyr Zelensky pour lui demander de cesser les hostilités et de négocier un cessez-le-feu en Ukraine, selon le New York... 13.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-13T19:56+0100

2022-12-13T19:56+0100

2022-12-13T19:56+0100

donbass. opération russe

international

macky sall

ukraine

pourparlers

négociations

paix

céréales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1056238742_40:0:1782:980_1920x0_80_0_0_282b0ed2c627b4d0da5b280877b00ef7.jpg

Le Président du Sénégal et de l’Union africaine, Macky Sall, continue à donner de la voix sur le dossier ukrainien. Le dirigeant a confié avoir appelé Volodymyr Zelensky pour lui demander de négocier avec Moscou, dans un entretien avec le New York Times.Le responsable a rappelé au Président ukrainien le succès des accords sur les céréales, l’incitant à entamer des pourparlers pour un cessez-le-feu.Le leader africain a encore souligné que les conséquences du conflit affectaient le niveau de vie, le prix des hydrocarbures et de la nourriture dans la région.Un acteur primordialCe n’est pas la première fois que le Macky Sall s’exprime sur le conflit ukrainien. Il s’était notamment impliqué pour débloquer les exportations de céréales ukrainiennes, en se rendant en Russie début juin.Quelques semaines plus tard les accords d’Istanbul étaient signés, mettant en place des corridors maritimes pour ces exportations. M.Sall avait alors salué le succès des négociations, soulignant qu’elles avaient permis de ramener les cours du blé à des niveaux acceptables.Le Président de l’Union africaine a également porté la voix du continent sur le conflit, expliquant par exemple que l’Afrique ne souhaitait pas être entraînée dans une nouvelle guerre froide entre deux blocs. Fin octobre, le dirigeant avait également déploré que l’Afrique passe au second plan, en cette période de conflit.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, macky sall, ukraine, pourparlers, négociations, paix, céréales