https://fr.sputniknews.africa/20221025/lafrique-est-mise-de-cote-sur-fond-de-la-crise-en-ukraine-selon-le-president-senegalais--1056617984.html

L’Afrique est mise de côté sur fond de la crise en Ukraine, selon le Président sénégalais

L’Afrique est mise de côté sur fond de la crise en Ukraine, selon le Président sénégalais

Impliquée dans le soutien de l’Ukraine, la communauté internationale ne prête pas attention aux divers défis du continent africain dont le terrorisme, les... 25.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-25T15:55+0200

2022-10-25T15:55+0200

2022-10-25T16:02+0200

afrique

sénégal

terrorisme

macky sall

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053663758_256:266:2766:1678_1920x0_80_0_0_800c0f0fc23fbbe957fdefbc9a9c65bb.jpg

L’Afrique refuse de prendre parti dans le conflit russo-ukrainien pour protester ainsi contre l’indifférence internationale envers les problèmes du continent, a déclaré le Président sénégalais et le chef de l’Union africaine.Il a également cité l'absence de solidarité internationale face à la crise économique, aux maladies et au terrorisme qui s’abattent sur l'Afrique.Cependant, le continent "n’est pas contre l’Ukraine, il ne faut pas qu’on ait l’impression que les Africains sont insensibles à la situation de l'Ukraine. Ce n'est pas ça du tout", a-t-il précisé.Renforcer la lutte internationaleLe continent africain figure comme l’"un des épicentres du terrorisme" en raison de "la criminalité transfrontalière, la prolifération illégale des armes, les flux financiers et trafics illicites de tout genre et la participation de combattants étrangers", explique M.Sall.Il est revenu sur les opérations classiques de paix des Nations Unies qui "ont montré leurs limites" face au terrorisme, tout en pointant "l’inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique [qui] porte en elle la défaillance du système multilatéral". Selon lui, il est indispensable de rendre opérationnelle la Force africaine en attente (FAA) le plus rapidement possible et de financer correctement le fonds de la paix de l’Union africaine."Nous ne pouvons pas compter sur le financement extérieur pour assurer notre propre sécurité et bâtir une architecture de paix viable", conclut-il.

afrique

sénégal

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, sénégal, terrorisme, macky sall, russie