https://fr.sputniknews.africa/20221121/les-africains-en-ont-soupe-du-mepris-de-la-france-explique-un-essayiste-nigerien-1057049384.html

Les Africains en ont soupé du "mépris de la France", explique un essayiste nigérien

Les Africains en ont soupé du "mépris de la France", explique un essayiste nigérien

Le ras-le-bol concernant la France s’étend en Afrique et signe l’échec diplomatique de Paris, qui n’a pas saisi les aspirations des peuples, explique à Sputnik... 21.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-21T18:43+0100

2022-11-21T18:43+0100

2022-11-21T18:43+0100

afrique subsaharienne

diplomatie

burkina faso

thomas sankara

manifestation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1056526341_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_8a6d4802e7e564eb2e17a584604dc9b0.jpg

La France, qui a retiré ses troupes du Mali et pourrait bientôt en faire autant au Burkina Faso, est entré dans une zone de turbulences en Afrique, affirme à Sputnik Nassirou Bodo Seyni, essayiste et membre du mouvement politique Tous Pour La République.L’influence française va continuer d’être contestée sur le continent, par des Africains qui ne trouvent plus leur intérêt dans un partenariat avec Paris, explique-t-il. Les ratés diplomatiques français s’accumulent et l’incompréhension devient de plus en plus criante.Le Mali a ouvert la voie et les récentes manifestations contre l’ambassade française à Ouagadougou s’inscrivent dans cette logique. D’autre pays, comme le Niger, pourraient suivre, ajoute l’essayiste.Paris cherche des boucs émissairesDevant cette impasse, Paris tente de faire retomber la faute sur Moscou, Pékin ou Ankara, en les accusant de saper son influence, via des campagnes de désinformation par exemple. Un cache-sexe, alors que des logiques d’émancipation bien plus profondes sont à l’œuvre, souligne Nassirou Bodo Seyni.Et l’essayiste de citer les figures de Thomas Sankara et Patrice Lumumba, dont le combat est selon lui remis au goût du jour par les jeunes générations.Après avoir annoncé la fin de l’opération Barkhane au Mali, la France tente de mettre au point sa nouvelle stratégie en Afrique. Dans ce cadre, Paris pourrait procéder à d’autres retraits et miser sur la formation d’officiers des forces locales, comme l’a annoncé le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, diplomatie, burkina faso, thomas sankara, manifestation