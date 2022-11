https://fr.sputniknews.africa/20221110/macron-sattire-les-foudres-du-parti-derdogan-pour-ses-propos-sur-limperialisme-en-afrique-1056777062.html

Macron s’attire les foudres du parti d’Erdogan pour ses propos sur "l’impérialisme en Afrique"

Le Président français a commis une erreur et doit s’excuser pour ses propos, a indiqué le Parti turc de la justice et du développement, majoritaire dans le... 10.11.2022, Sputnik Afrique

Les récents propos d’Emmanuel Macron sur les présences turque, russe et chinoise en Afrique lui ont attiré les foudres du parti présidentiel turc.Cette déclaration du dirigeant français a été faite en marge de l’ouverture de la COP27 en Égypte. Elle visait aussi la Russie et la Chine.Il est également revenu sur le passé colonial de la France en Afrique qui "a infligé un lourd tribut aux Africains et qui perdure encore". M.Celik a d’ailleurs rappelé que certaines entreprises françaises avaient été dénoncées pour avoir soutenu à la fois Daech* et le Parti des travailleurs du Kurdistan en Syrie [jugé "terroriste" par Ankara] en lien avec les institutions françaises.Ce alors que le Président turc développe "des relations permanentes et approfondies" en Afrique "avec une vision basée sur l’égalité et le partenariat". Une situation qui semble "gêner" Macron qui "porte les traces d’une mentalité colonialiste qui considère l’Afrique comme son domaine".Propos de MacronAbordant le sujet de l’histoire coloniale de la France en Afrique, le Président français a fait état le 7 novembre de l’augmentation des sentiments antifrançais depuis quelques années. Il a accusé "un petit nombre de pays", dont la Russie, de financer cette campagne dirigée "par des utilisateurs et des militants des médias sociaux".Cette accusation fait suite à une autre, faite fin août, lorsqu’il avait jeté la pierre contre les mêmes pays, notamment la Turquie, la Russie et la Chine, qui disposent, selon lui, d’un "agenda d’influence, néocolonial et impérialiste". Ankara avait dénoncé à l’époque les critiques "inacceptables" de Macron.*Organisation terroriste interdite en Russie

