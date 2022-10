"La dette, c’est le néo-colonialisme": 35 ans après, le discours de Thomas Sankara résonne toujours

https://fr.sputniknews.africa/20221014/la-dette-cest-le-neo-colonialisme-35-ans-apres-le-discours-de-thomas-sankara-resonne-toujours-1056510065.html

Le 15 octobre, le Burkina Faso, ainsi que toute l'Afrique, commémoreront le 35e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara.

Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé et l’une des icônes mondiales de la lutte contre l’impérialisme occidental, est tué lors d’un coup d’État fomenté par quelques-uns de ses anciens compagnons de lutte. C’est uniquement en 2022, soit 35 ans après, que l'ancien Président Blaise Compaoré est condamné par contumace par le tribunal militaire d’Ouagadougou à perpétuité pour l'assassinat du capitaine Thomas Sankara.En 1983, au moment de la prise de pouvoir de Sankara, le Burkina Faso était le neuvième pays le plus pauvre de la planète en matière de revenu par habitant, selon les statistiques publiées la même année par la Banque mondiale. En effet, le Burkina Faso était classé à la 161e position. Dans beaucoup de pays du Sud, depuis plus de 60 ans, la sous-alimentation, la misère, l’analphabétisme, le chômage chronique, les maladies endémiques, la destruction familiale sont les conséquences directes des termes inégaux des échanges économiques et commerciaux avec les pays du Nord et de la tyrannie de la dette qu’ils imposent.Sankara est entré dans l’histoire par son combat au niveau international. Sans relâche, il critique les injustices de la mondialisation, le système financier, l'importance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ainsi que le poids de la dette des pays du tiers-monde.Un discours historique toujours d’actualitéC’est ainsi qu’au sommet de l’OUA en 1987 à Addis-Abeba, Sankara appelle l’ensemble des pays africains à refuser collectivement le remboursement des dettes injustes contractées auprès des puissances occidentales: "Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l’argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés, ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies, ce sont les colonisateurs qui endettaient l’Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette, nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c’est encore le néo-colonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques; en fait, nous devrions dire qu’ils se sont transformés en assassins techniques; et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement", avait-il affirmé.Les événements des décennies suivant son meurtre allaient démontrer qu’il avait raison."Sortir du diktat des institutions de Bretton-Woods"Quel héritage et quel enseignement tirer pour la postérité de la vision et de la lutte de tous les panafricanistes dont Thomas Sankara est l’une des figures de proue?Avec la nouvelle architecture mondiale, dont le bloc eurasiatique est l’un des acteurs majeurs, "l’Afrique devrait saisir sa chance en s’arrimant avec détermination et intelligence à cette nouvelle dynamique mondiale afin de se donner toutes les chances de son épanouissement en tous points de vues", estime-t-il. Et de préciser: "il faut sortir du diktat du dollar, de l’euro et du Franc CFA. Ce sont des monnaies imposées aux pays africains et qui les empêchent de s’émanciper financièrement et économiquement. Il faut avoir à l’esprit une chose importante: on ne se départit pas d’une puissance dominatrice pour tomber naïvement dans l’escarcelle d’une nouvelle puissance"."Le Franc CFA est-il réellement une monnaie?"De son côté, Karim Kombassere, médecin et militant panafricaniste burkinabé, affirme au micro de Sputnik que la majorité des Africains se demandent souvent: "le Franc CFA est-il réellement une monnaie?""Les Africains doivent s’appuyer sur leurs organisations régionales pour bâtir une économie continentale intégrée et complémentaire coopérant en bonne intelligence avec tous les pays du monde qui respectent leur culture, leur histoire et leur souveraineté", conclut-il.

