Fin de Barkhane: Paris "veut changer de stratégie pour continuer à nous occuper illégalement"

Fin de Barkhane: Paris "veut changer de stratégie pour continuer à nous occuper illégalement"

La France ne quittera pas le Sahel puisqu'elle joue sa survie en matière de puissance au concert des grandes nations, estiment au micro de Sputnik des... 09.11.2022

La fin de l'opération Barkhane ne veut pas dire le départ des bases militaires françaises du Sahel. Paris souhaite changer de stratégie "pour continuer à nous occuper illégalement et exploiter nos ressources", a affirmé à Sputnik Maïkoul Zodi, militant nigérien, coordinateur local du mouvement TournonsLaPage.L’interlocuteur de Sputnik a appelé à combattre "ces forces impérialistes et occultes qui endeuillent chaque jour nos populations et pillent nos ressources"."Logique de guerre d'influence"Pour le Dr Daouda Kinda, expert malien en sécurité internationale, les propos d’Emmanuel Macron sur la fin de l’opération et une nouvelle stratégie française en Afrique "s'inscrivent dans une logique de guerre d'influence" qui s'est accentuée récemment avec la crise ukrainienne.L’une d’entre elles consiste en l’opération trop centralisée sur l'aspect militaire, estime-t-il. "Ils ont oublié l'aspect économique, le développement socioéconomique des zones qui sont touchées par le terrorisme (…). Barkhane était trop focalisée et trop monopolisée par la France. On se souvient que c'est le Président français qui a appelé les Présidents du Sahel pour leur donner des directives", a indiqué l’interlocuteur de Sputnik.Selon lui, cette politique a été mal perçue par l'opinion publique des pays du Sahel, notamment au Mali.

