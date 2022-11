https://fr.sputniknews.africa/20221109/macron-annonce-la-fin-de-loperation-barkhane-au-sahel-1056766123.html

Macron annonce la fin de l'opération Barkhane au Sahel

Le Président de la République a officiellement annoncé la fin de l’opération Barkhane au Sahel, un peu moins de trois mois après le retrait des soldats... 09.11.2022, Sputnik Afrique

Confirmant la fin de l'opération antidjihadiste Barkhane, Emmanuel Macron a annoncé que la nouvelle stratégie française en Afrique sera finalisée d'ici six mois après consultations avec ses partenaires sur le continent.Quelque 3.000 militaires français sont encore déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. L'armée avait atteint jusqu'à 5.500 militaires au plus fort de son déploiement dans le Sahel."Dimension européenne" Emmanuel Macron a également assuré que la dissuasion nucléaire française "contribuait" aussi à la "sécurité" de l'Europe. Un sommet franco-britannique En outre, le Président a fait savoir que la France et le Royaume-Uni organiseront un sommet portant sur les questions de défense au premier trimestre 2023. Emmanuel Macron a aussi souligné la nécessité de "renforcer les liens avec l'Allemagne" en matière de défense, espérant des "avancées décisives dans les prochaines semaines".

