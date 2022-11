https://fr.sputniknews.africa/20221108/macron-annoncera-mercredi-la-fin-officielle-de-loperation-barkhane-au-sahel-1056756009.html

Macron annoncera mercredi la fin officielle de l'opération Barkhane au Sahel

Macron annoncera mercredi la fin officielle de l'opération Barkhane au Sahel

Le chef de l'Etat, en visite à Toulon, prononcera un discours qui sera notamment "l'occasion de marquer officiellement la fin de l'opération Barkhane et d'annoncer une adaptation significative de nos bases en Afrique", a-t-on précisé de même source.Cette annonce sera sans conséquence sur le dispositif militaire français dans la région. Quelque 3.000 militaires français sont encore déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Du contingent français reste en Afrique La force a compté jusqu'à 5.500 militaires au plus fort de son déploiement dans le Sahel. Poussée hors du Mali par la junte au pouvoir depuis 2020, l'armée française a définitivement quitté le pays mi-août, après neuf ans de lutte antidjihadiste.Elle reste pour autant dans la région et continue à lutter contre les groupes jihadistes liés à Al-Qaïda* ou au groupe Daech*, qui étendent progressivement leurs activités vers les pays du Golfe de Guinée. Départ du MaliDès l'annonce en février du départ du Mali, la France avait annoncé sa volonté de lancer des discussions avec les Etats africains sur ce dossier.Un récent rapport de l'Institut de Recherche stratégique de l'Ecole militaire (Irsem), dépendant du ministère français de la Défense, décrivait ainsi au Mali la "prolifération de contenus de désinformation en ligne, le plus souvent destinés à dénigrer la présence française et justifier celle de la Russie". Il constatait aussi la contagion au Burkina voisin. L'idée désormais est de continuer à agir, mais en discrétion. Aucun nouveau nom n'a été semble-t-il donné aux troupes désormais déployées. *Organisations terroristes interdites en Russie

