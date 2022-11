https://fr.sputniknews.africa/20221110/fin-de-barkhane-au-sahel-la-france-est-partie-pour-rester-la-france-nira-nulle-part-1056776924.html

Fin de Barkhane au Sahel? "La France est partie pour rester. La France n’ira nulle part"

Malgré l’annonce officielle de la fin de l’opération Barkhane au Sahel, la France gardera sa présence dans la région, affirme auprès de Sputnik l’expert... 10.11.2022, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

france

opération barkhane

mali

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé le 9 novembre la fin de l'opération antidjihadiste Barkhane, ce changement reste une manœuvre de diversion, selon Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique, enseignant-chercheur à l’IUG (Institut universitaire de gestion) et directeur adjoint à l'IUDT (Institut universitaire pour le développement territorial au Mali), qui s’exprime auprès de Sputnik.La raison fondamentale de cette manœuvre se trouve dans le fait que Paris s’est plongé dans une "crise stratégique" concernant sa politique en Afrique: la France "a des problèmes d'adaptation aux réalités changeantes en Afrique et dans le monde. Et surtout par rapport à la stratégie et à la politique qu’elle mène en Afrique".Le Mali a été le premier pays à avoir rejeté la présence militaire française, note-t-il. Les Maliens "essaient de faire revivre [leur] passé glorieux et ils préfèrent plutôt mourir très souvent et se sacrifier que d'accepter certaines limites de dédain, d'arrogance qui caractérisent les comportements français", considère Adama Diabaté.Stratégie de plusieurs moisParis va discuter avec ses partenaires africains, alliés et les organisations régionales "le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l'Ouest", a fait savoir le 9 novembre le Président français.La stratégie sera finalisée d'ici six mois.Avec le départ de Barkhane du Mali fin août, environ 3.000 militaires français sont encore déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. La France avait atteint jusqu'à 5.500 militaires au plus fort de son déploiement dans le Sahel.

