https://fr.sputniknews.africa/20221027/lere-de-la-colonisation-est-revolue-clame-le-militant-anti-barkhane-maikoul-zodi--1056646776.html

"L’ère de la colonisation est révolue", clame le militant anti-Barkhane Maïkoul Zodi

"L’ère de la colonisation est révolue", clame le militant anti-Barkhane Maïkoul Zodi

Les ressources nigériennes "sont en train d’être pillées par la France", les accords entre les deux pays n’étant pas transparents, estime auprès de Sputnik le... 27.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-27T17:03+0200

2022-10-27T17:03+0200

2022-10-27T17:03+0200

afrique subsaharienne

niger

opération barkhane

france

base militaire

colonialisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1045397536_0:210:2048:1362_1920x0_80_0_0_44deb3f5f406c68a4ba32be827502000.jpg

La présence au Niger de bases militaires étrangères, notamment le contingent de la force française Barkhane, nuit au pays, avance auprès de Sputnik Maïkoul Zodi, militant nigérien, coordinateur régional de Tournons la Page (TLP), coalition de plusieurs ONG."Aucun résultat ""Barkhane est là depuis 10 ans et nous n’avons pas de résultat. Aucun résultat", peste-t-il.Redéployée du Mali en août après neuf ans de présence, la force Barkhane reste actuellement au Niger. TLP a déjà organisé des manifestations à Niamey pour demander son départ.Malgré la présence des militaires hexagonaux, les terroristes continuent en effet d’attaquer et de provoquer des déplacements d’habitants du Niger, insiste-t-il.Sur la politique française au NigerMaïkoul Zodi pointe la "non-transparence des accords entre la France et le Niger".En octobre il a vu son visa français annulé "sans aucun motif", selon lui. Interrogé par l’AFP, l’ambassadeur français au Niger Sylvain Itté a justifié le refus de visa de circulation, valable pour une année (du 03/05/2022 au 02/06/2023), par l’absence de "raisons professionnelles" pour se rendre en France. Le diplomate a toutefois précisé que le militant pouvait "parfaitement déposer une demande de visa s’il a un projet de venue en France ou dans l’espace Schengen".En quête de coopération gagnant-gagnantL’activiste réfute l’appellation "antifrançais": "Non, nous ne sommes pas antifrançais, mais nous aimons notre pays de la même façon que les Français aiment leur pays. Nous aimons l’Afrique et nous allons nous battre contre tous ceux qui ne veulent pas le développement de l’Afrique. Avec les moyens que nous avons, nous allons les utiliser".Il précise qu’il n’est pas contre l’idée de coopération entre les pays, mais dans un format "gagnant-gagnant": "L’uranium qu’on extrait des champs de mes grands-parents peut servir à alimenter deux ampoules sur trois en France, et ici, dans nos hôpitaux il n’y a pas d’électricité".

afrique subsaharienne

niger

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, opération barkhane, france, base militaire, colonialisme