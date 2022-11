https://fr.sputniknews.africa/20221120/xi-jinping-signifie-a-biden-une-ligne-rouge-infranchissable-dans-les-relations-sino-americaines-1057040515.html

Xi Jinping signifie à Biden une "ligne rouge infranchissable" dans les relations sino-américaines

Le Président Xi Jinping a enjoint son homologue américain de ne pas interférer sur le dossier de Taïwan, expliquant qu’il y avait là une ligne à ne pas... 20.11.2022, Sputnik Afrique

La rencontre entre les Présidents chinois et américains en marge du G20 était attendue par beaucoup. Outre la question de l’Ukraine, Xi Jinping et Joe Biden ont discuté des relations sino-américaines et le dirigeant chinois a signifié à son homologue la ligne rouge à ne pas franchir.Le dirigeant chinois a encore souligné que l’indépendance de Taïwan était "incompatible avec la paix et la stabilité" dans la région. L’Empire du milieu a appelé la partie américaine à respecter les trois communiqués conjoints, documents signés dans les années 1970-1980, par lesquels Washington reconnaissait le principe d’une seule Chine.Montée des périlsLes tensions autour de Taïwan s’étaient accrues en août dernier, avec la visite sur l’île de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Un déplacement pris comme une provocation par Pékin, qui avait par la suite mené d’importants exercices militaires dans le détroit de Taïwan.Début octobre, Xi Jinping -fraîchement réélu- avait encore martelé la volonté chinoise de réunification, n’excluant pas de recourir à la force pour y parvenir.Des déclarations qui ont mis Washington sur le qui-vive. Les tensions se sont accrues, admettait récemment l’amiral Michael Gilday, chef des opérations navales américaines, qui voyait poindre le conflit à l’horizon 2027, voire dès 2023.Taïwan avait encore rajouté du sel sur les plaies mi-octobre, en venant flirter avec Washington sur le dossier ukrainien. La Russie reconnaît pour sa part la politique d’une seule Chine et avait dénoncé la venue des représentants américains sur l’île.

