Missile en Pologne: Zelensky n'est plus sûr de l'appartenance du projectile aux Russes

"Je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois-ci, nous ne le savons pas à 100%, je pense que le monde ne le sait pas non plus à 100%. Mais je suis sûr qu'il y avait un missile russe et que nous avons eu recours à des missiles antiaériens… Mais nous devons être justes et honnêtes, tant que l'enquête n'est pas finie, nous ne pouvons pas dire de quel type de missile il s'agit, dont les débris sont tombés sur le sol polonais", a déclaré Volodymyr Zelensky lors de son intervention au Bloomberg New Economy Forum.