Les fausses infos sur l'Ukraine risquent de déclencher une guerre mondiale, insiste Ségolène Royal

Les fausses infos sur l'Ukraine risquent de déclencher une guerre mondiale, insiste Ségolène Royal

L'ex-candidate du Parti socialiste à la présidentielle française Ségolène Royal a appelé à la prudence face à la diffusion de fausses informations sur la crise... 17.11.2022, Sputnik Afrique

Les informations non vérifiées sur la chute meurtrière de missiles en Pologne ont "failli déclencher une guerre mondiale", estime l’ex-ministre française de l’Environnement Ségolène Royal. Elle appelle ainsi à plus de prudence en la matière dans le contexte des hostilités entre forces russes et ukrainiennes.La veille, Mme Royal avait appelé à imposer des sanctions à l'encontre de ceux qui avaient diffusé notamment de fausses infos sur la chute meurtrière de fragments de missile en Pologne.

