Missile tombé en Pologne: "l'objectif de Zelensky est d'aggraver le conflit pour ne pas négocier"

Les appels du Président ukrainien à l’Otan, lui demandant de répondre à la Russie pour son implication supposée dans la chute de missiles en Pologne, visent à... 17.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-17T12:49+0100

2022-11-17T12:49+0100

2022-11-17T13:47+0100

donbass. opération russe

pologne

otan

volodymyr zelensky

missile

escalade

Suite à la chute de deux missiles sur le territoire polonais, pays membre de l'Otan, l'Ukraine a affirmé, sans aucune preuve, qu'il s'agissait de "missiles russes" et a appelé l'Alliance atlantique à répondre à cette agression supposée.Dès le lendemain de nombreux hommes politiques, à commencer par le Président polonais, ont déclaré que rien n’indiquait que ces missiles appartenaient à la Russie.Bien au contraire, Andrzej Duda a indiqué qu'"il est très probable" qu'il s'agisse d'un missile utilisé par la défense antiaérienne de Kiev.Dans un entretien accordé à Sputnik, Imelda Ibanez, spécialiste en histoire de la diplomatie et en politique étrangère russe de l'Université de Saint-Pétersbourg, a expliqué à quelle fin le Président ukrainien avait attribué l’incident à la Russie.De l’avis de l’analyste, Zelensky se trouve sous la pression de Washington, son principal allié et sa principale source d’aide. Cependant, à l’intérieur du pays, le gouvernement ukrainien fait face à une dégringolade économique et à la pression des éléments ultranationalistes.Ces facteurs empêchent le Président ukrainien de se mettre à la table des négociations avec le Kremlin pour mettre fin aux tensions armées. Il préfère, a contrario, envenimer le conflit à tel point que l’Otan, dirigée par les États-Unis, s’engage.Une tentative d’engager l’Otan dans le conflitMercredi 16 novembre, le représentant russe aux Nations unies Vassili Nebenzia a affirmé que le Président ukrainien avait fait ses déclarations sur les missiles en Pologne dans l’intention de déclencher un conflit entre la Russie et l’Otan. Le gouvernement ukrainien continue d’insister sur le fait que les missiles sont russes et que l’Occident doit défendre ses intérêts. M.Nebenzia a souligné qu’en accusant la Russie le Président ukrainien ne pouvait pas ne pas savoir que les missiles avaient été tirés par l’Ukraine.Une Alliance affaiblieLe patron de l’Otan Jens Stoltenberg a indiqué pour sa part qu’il ne disposait "pas d’indication sur une attaque délibérée de la Russie" en Pologne."Nous n’avons pas d’indication que la Russie prépare une offensive militaire contre l’Otan", a-t-il détaillé.Imelda Ibanez a souligné qu’actuellement l’Otan n’est pas pleinement cohérente puisque certains de ses membres restent neutres à l’égard de la Russie, notamment la Hongrie et la Turquie.

