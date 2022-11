https://fr.sputniknews.africa/20221113/lafrique-du-nord-a-linternet-mobile-le-moins-cher-du-monde-lalgerie-fait-fort-1056813609.html

L’Afrique du Nord a l’Internet mobile le moins cher du monde, l’Algérie fait fort

L’Afrique du Nord a l’Internet mobile le moins cher du monde, l’Algérie fait fort

Surfer sur Internet se révèle très avantageux en Afrique du Nord. Particulièrement en Algérie, où les forfaits de données mobiles sont parmi les moins chers du... 13.11.2022

Le numérique continue sa progression en Afrique. Dans certaines régions, Internet s’est même tellement démocratisé que les prix des forfaits de données mobiles sont parmi les moins chers du monde, à en croire l’indice Worldwide Mobile Data Pricing proposé par l’entreprise anglaise Cable.L’Afrique du Nord tire en particulier son épingle du jeu. C’est tout bonnement la région du monde où l’Internet mobile est le moins cher du globe. L’Algérie est très bien placée, avec un forfait d’un gigaoctet (1 Go) estimé à 0,48 dollar en moyenne. Un tarif qui en fait aussi le pays le moins prohibitif d’Afrique.Ailleurs sur le continent, le Ghana (0,61 dollar), la Tanzanie et le Nigeria (0,71 dollar) se défendent bien. Alors qu’à l’échelle mondiale, Israël (0,04 dollar), l'Italie (0,12 dollar), ou l’Inde (0,17 dollar) squattent les premières places.Un secteur en plein boomLongtemps considéré comme le parent pauvre d’Internet, l’Afrique est en train de rattraper peu à peu son retard, comme le prouvent diverses réalisations.La Tanzanie a par exemple installé dernièrement une ligne haut débit sur les pentes du plus haut sommet du continent, le Kilimandjaro, pour renforcer la sécurité des grimpeurs. Le Bénin a pour sa part rendu accessibles en ligne des milliers d’œuvres de son patrimoine, disséminées dans une centaine de musées.Plus généralement, l’économie digitale pourrait connaître un véritable boom sur le continent d’ici 2050, à en croire un récent rapport du réseau international d’entrepreneurs Endeavor. Le secteur pourrait voir son volume multiplié par six à cet horizon.

