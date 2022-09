https://fr.sputniknews.africa/20220919/le-volume-de-leconomie-digitale-africaine-sera-multiplie-par-six-dici-a-2050-selon-un-rapport-1056228535.html

Le volume de l’économie digitale africaine sera multiplié par six d'ici à 2050, selon un rapport

L’économie digitale africaine dispose d’un potentiel de croissance énorme par rapport aux autres régions du monde. Pour concrétiser ces prévisions émanant d’un... 19.09.2022, Sputnik Afrique

L’Afrique a le potentiel de développer son économie digitale. D'après un rapport du réseau international d’entrepreneurs à fort impact Endeavor, sa taille devrait être multipliée par six d'ici à 2050. Actuellement, elle pèse 115 milliards de dollars et devrait atteindre à l’horizon 2050 les 712 milliards. Ce secteur qui a profité de la pandémie de Covid-19 pour se développer devrait continuer à bénéficier de la hausse du taux de pénétration des outils numériques au sein de la population, de l’urbanisation et de la hausse des dépenses de consommation liée à une forte croissance économique. En 2025, un internaute sur six se trouvera en Afrique et 33% des nouveaux abonnements à la téléphonie mobile souscrits proviendront de l’Afrique subsaharienne. Endevador estime aussi que le potentiel de croissance de l’économie digitale est lié à une utilisation d’Internet faible. 33% des Africains surfent sur le net tandis que la moyenne mondiale est de 63%. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 41% sur le continent africain et de 83% à l’échelle mondiale.Un potentiel de croissance très élevéActuellement, quatre pays africains se distinguent dans le domaine du digital. Il s’agit du Nigéria, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte et du Kenya. Ils concentrent 51% de l’ensemble des abonnements à la téléphonie mobile en Afrique, 50% des développeurs de logiciels et 73% des accélérateurs de start-up. Le rapport précise que 44 millions d’emplois pourraient être créés en Afrique si le taux de pénétration d’Internet atteignait 75% tandis que 3 millions d’emplois seront créés par les marketplaces d'ici à 2025.

