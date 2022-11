https://fr.sputniknews.africa/20221111/le-nombre-de-foyers-algeriens-connectes-a-internet-devrait-doubler-dici-2-ans-1056789959.html

Le nombre de foyers algériens connectés à Internet devrait doubler d’ici 2 ans

Le nombre de foyers algériens connectés à Internet devrait doubler d’ici 2 ans

Vers 2024, deux tiers de ménages algériens auront accès à Internet fixe, a indiqué le ministre des Télécommunications. Le nombre de foyers raccordés devrait... 11.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-11T19:36+0100

2022-11-11T19:36+0100

2022-11-11T19:36+0100

algérie

maghreb

internet

technologie 5g

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1045988869_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_5e23afd791c4468b2d25b5169ae29254.jpg

L’Algérie envisage de renforcer sa couverture internet dans les deux prochaines années.Les travaux en question sont déjà en cours, la première opération d’extension de câbles sous-marins étant finalisée, a précisé Karim Bibi Triki. Selon lui, cette avancée permettra d’ajouter 5Tb/s aux capacités existantes d’ici la fin de l’année 2022.Le gouvernement ambitionne sur l’augmentation d’environ de 50% à l’horizon 2024, pour passer de 3,5 millions de foyers raccordés à Internet à six millions.Au total le nombre de ménages au pays se situait entre 8,8 et 9 millions, selon les chiffres de janvier 2020.Extension d’Internet à haut débitCes efforts s’inscrivent dans le projet algérien d’augmenter le nombre d’abonnés utilisant la connexion via la fibre optique au lieu des câbles en cuivre. Selon le ministre, le pays a réussi à augmenter le nombre de 72.000 foyers abonnés à cette fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) à 450.000 ménages en moins de deux ans.Le déploiement du réseau mobile 5G est aussi à l’étude, constituant "un axe important" du travail dans le secteur. Cependant, "cela nécessite aussi des préparatifs en concertation et en coordination avec d’autres départements pour qu’en milieu urbain on puisse être prêts à déployer cette technologie", a noté le ministre.

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, maghreb, internet, technologie 5g