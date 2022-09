https://fr.sputniknews.africa/20220831/la-guinee-equatoriale-bientot-coupee-dinternet-la-banque-de-france-mise-en-cause-1056031608.html

La Guinée équatoriale bientôt coupée d’Internet? La Banque de France mise en cause

La Guinée équatoriale pourrait voir ses connexions internet perturbées, pour ne pas avoir payé sa facture à ses fournisseurs. Le vice-président Teodoro Nguema... 31.08.2022

2022-08-31T21:38+0200

2022-08-31T21:38+0200

2022-08-31T22:16+0200

Lire Sputnik Afrique en Guinée équatoriale pourrait bientôt s’avérer compliqué. Non pas à cause de quelconques sanctions, mais à cause de potentielles coupures d’internet. Les services de fibre optique pourraient en effet être coupés, si le pays ne parvient pas à régler la facture auprès de ses fournisseurs, a annoncé le compte de la vice-présidence sur Twitter.La situation résulte de blocages dans des transferts de fonds de la Banque centrale des Etats de l’Afrique centrale (BEAC). Le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue a également pointé du doigt la Banque de France sur Twitter. Le responsable a souligné qu’il revenait à l’institution française d’autoriser les virements GITGE (Gestionnaire des infrastructures de télécommunications de la Guinée équatoriale) via la BEAC.Le vice-président a en chargé le Premier ministre Francisco Pascual Obama Asue de mettre en place une commission pour tenter de remédier au problème.Câbles sous-marin de l’Europe à l’AfriqueLa Guinée équatoriale est raccordée au fameux système de câbles sous-marin ACE (Africa Coast to Europe), qui relie l’Europe, en particulier la France et le Portugal, à l’Afrique de l’Ouest et à l’Afrique du Sud.Le pays compte 1,47 million d'habitants et 386.600 internautes, soit un taux de pénétration de 26%, rapportait récemment une étude de l’agence We Are Social.

