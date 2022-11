https://fr.sputniknews.africa/20221110/les-beninois-decouvrent-leurs-tresors-sur-internet-1056774613.html

Les Béninois découvrent leurs trésors sur Internet

Les Béninois découvrent leurs trésors sur Internet

Après quatre ans de préparation, une banque de données numérique a été lancée le 9 novembre. Il s’agit d’œuvres d’art originaires du royaume du Bénin qui... 10.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-10T14:26+0100

2022-11-10T14:26+0100

2022-11-10T14:26+0100

afrique subsaharienne

bénin

patrimoine culturel

restitution

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1056774423_0:211:3130:1972_1920x0_80_0_0_fc996c1e8a6af229557c3ca9c5859182.jpg

Des chercheurs de 131 musées dans 20 pays ont travaillé durant quatre ans en commun pour présenter une banque de données numérique sans précédent, relate RFI.Plus précisément, il s’agit du site Internet Digital Benin qui répertorie plus de 5.000 œuvres dispersées dans des musées en Europe, ainsi qu’aux États-Unis, en Australie ou en Israël. Il dispose de 12.000 photos de ces objets, dont certaines sont en 3D, avec des informations supplémentaires.En outre, il est possible d’y voir une carte historique du royaume du Bénin et un planisphère montrant les lieux où se trouvent les objets dans les musées les abritant actuellement.D’après les experts cités par la radio, 99% des œuvres originaires du pays y sont répertoriés.Restitution des œuvres d’artD’après RFI, cette initiative a plusieurs origines, dont le pillage commis par les forces britanniques en 1897 au royaume du Bénin qui avait une dimension massive, puis le fait que les œuvres d’art concernées font partie de l’héritage culturel mondial et sont dispersées dans de nombreux pays. En outre, leur caractère emblématique a focalisé ces dernières années, notamment en Allemagne, les débats autour des restitutions aux pays d’origine.Le média indique que le musée ethnologique de Hambourg, le MARKK, a joué un rôle central dans les débats sur les restitutions qui ont conduit cet été à la rétrocession d’un millier d’œuvres du royaume du Bénin présentes dans différents musées allemands au Nigeria.

afrique subsaharienne

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, bénin, patrimoine culturel, restitution