Les États-Unis se diraient que c'est "le bon moment pour négocier" sur l'Ukraine

Certains à Washington commencent à s’interroger sur le soutien américain à l’Ukraine. Des doutes particulièrement prégnants dans le camp Républicain, explique... 11.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-11

2022-11-11T21:19+0100

2022-11-11T21:19+0100

Le conflit d’usure qui semble s’installer en Ukraine ne fait ni les affaires de l’Europe ni celles des États-Unis, pour l’heure pieds et poings liés par leurs engagements vis-à-vis de Kiev. Une certaine fatigue commence à poindre de l’autre côté de l’Atlantique, où certains verraient d’un bon œil l’ouverture de négociations, comme l’explique à Sputnik Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe et fondateur de l'association humanitaire Ouest-Est.La perspective d’une victoire russe entraînant des gains territoriaux, plus étendus qu’aujourd’hui, semble en effrayer certains. La possibilité d’une escalade nucléaire reste également dans toutes les têtes, rappelle l’essayiste.Financement colossalMais par-delà les cartes militaires, c’est le soutien financier à Kiev qui pose question. Mi-mai, Washington avait débloqué une enveloppe de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine, et Bruxelles s’est engagée sur 18 milliards début octobre. Des sommes colossales en pleine crise économique.Des voix s’élèvent donc pour appeler à revoir ces financements, ou pour les lier à l’obligation de négocier, souligne-t-il encore.Des Républicains montent au créneauCes débats ont d’ailleurs agité les récentes élections de mi-mandat. Certains Républicains ont ainsi remis à la sauce ukrainienne le fameux slogan "America first". Kevin McCarthy, pressenti pour diriger la future Chambre des représentants, a notamment martelé que les Américains touchés par la récession ne feraient "pas un chèque en blanc à l’Ukraine".Alors que le contrôle du Congrès reste toujours incertain, une victoire républicaine pourrait donc freiner le vote d’aides plus importantes à l’Ukraine, conclut l’essayiste.

