Voici la somme que les États-Unis dépenseraient par heure en aide militaire pour l’Ukraine

À quelques jours des élections américaines de mi-mandat qui pourraient avoir un impact sur l'aide financière des États-Unis en Ukraine, Joseph Keith Kellogg, ex-conseiller à la sécurité nationale sous Donald Trump, a pointé la somme que Washington a donnée à Kiev.Il a évoqué une étude de l’Institut pour l’économie mondiale de Kiel selon laquelle Washington avait fourni deux fois plus d’argent à Kiev que l’ensemble des pays européens.Le dernier volet de l’assistanceLe 4 novembre Washington a annoncé un nouveau programme d'aide militaire d’une valeur de 400 millions de dollars à l'Ukraine. Ce volet inclut entre autres un financement pour le transfert de missiles de défense antiaérienne Hawk, de 1.100 drones Phoenix Ghost, la modernisation de 45 chars T-72B, selon le Pentagone.Élections de mi-mandatLe soutien financier de l'Ukraine a été à plusieurs reprises une cause de désaccord entre les Démocrates et les Républicains. Ainsi, en septembre, l’élue républicaine Lauren Boebert a déclaré que les États-Unis n'étaient "pas un guichet automatique" pour allouer des fonds.Récemment, dans une interview auprès de Punchbol News, Kevin McCarthy, actuellement chef de la minorité républicaine à la Chambre, a laissé entendre que les aides à l'Ukraine pourraient ne pas être la priorité des Américains.Le scrutin de mi-mandat, concernent les deux chambres du Congrès, aura lieu aux États-Unis le 8 novembre. Des Républicains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils pourraient diminuer le soutien financier américain en cas de victoire.

