https://fr.sputniknews.africa/20221109/moscou-devoile-lobjectif-des-declarations-americaines-sur-lapocalypse-nucleaire-qui-approche-1056766605.html

Moscou dévoile l’objectif des déclarations américaines sur l’"apocalypse nucléaire" qui approche

Moscou dévoile l’objectif des déclarations américaines sur l’"apocalypse nucléaire" qui approche

Évoquant la menace d’"apocalypse nucléaire", les États-Unis ne visent qu’à retourner le plus grand nombre de pays contre la Russie, estime l’ambassadeur russe... 09.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-09T14:21+0100

2022-11-09T14:21+0100

2022-11-09T14:21+0100

états-unis

washington

russie

moscou

nucléaire

rhétorique

apocalypse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104373/65/1043736559_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_854a1cf415af812f15170a526be52e67.jpg

Pour l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, l’intimidation de la communauté internationale par "un Armageddon inéluctable" est sans fondement et dangereuse.Ces propos font référence à la déclaration de Joe Biden, qui avait antérieurement imputé la responsabilité de la menace d’une "apocalypse nucléaire" à Vladimir Poutine. Le Président américain a jugé que le monde n’avait pas été confronté à une telle perspective depuis Kennedy et la crise des missiles cubains.Tout pour "empêcher un scénario incontrôlable"Le chef de la mission diplomatique russe aux États-Unis a ajouté que pendant que Washington accusait Moscou de rhétorique irresponsable, les faits indiquent pourtant le contraire.Auparavant, Vladimir Poutine avait affirmé que Moscou n'avait jamais rien dit de manière proactive sur l'utilisation d'armes nucléaires. Et d’ajouter que les États-Unis restent le seul pays au monde à avoir utilisé des armes nucléaires à Hiroshima et à Nagasaki en 1945 sans aucune nécessité militaire.M.Antonov a souligné que la rhétorique nucléaire était "extrêmement dangereuse", et "surtout [elle] devient la norme".En septembre, celle-ci avait accusé le Président Poutine de menacer d'utiliser des armes nucléaires et que ces menaces étaient "des coups de sabre".Le chef de l’État russe a ensuite jugé que Mme Truss "était un peu hors d’elle" lorsqu’elle a dit cela.

états-unis

washington

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, washington, russie, moscou, nucléaire, rhétorique, apocalypse