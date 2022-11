https://fr.sputniknews.africa/20221104/un-ex-assistant-de-reagan-accuse-washington-dhypocrisie-nucleaire-1056721405.html

Un ex-assistant de Reagan accuse Washington d’"hypocrisie nucléaire"

Un ex-assistant de Reagan accuse Washington d’"hypocrisie nucléaire"

Historiquement, les États-Unis n'ont pas le droit d'accuser d'autres pays de chantage nucléaire, Washington lui-même a eu recours aux armes nucléaires contre... 04.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-04T15:34+0100

2022-11-04T15:34+0100

2022-11-04T15:34+0100

russie

états-unis

nucléaire

armements

bombe atomique

hiroshima

nagasaki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103275/05/1032750581_0:0:1403:790_1920x0_80_0_0_8476e0c20650883aa1a3c14e2a71589d.jpg

Les États-Unis font preuve "d’hypocrisie nucléaire", considère Doug Bandow, ancien assistant spécial du Président Ronald Reagan, dans un article publié dans l’American Conservative.Washington continue d'émettre des avertissements nucléaires presque quotidiennement, remarque-t-il.Ces derniers temps, les États-Unis et d’autres pays occidentaux accusent régulièrement la Russie de recourir au chantage nucléaire et d'avoir prétendument menacé de frapper avec des armes de destruction massive.Répétition compulsive de la thèse nucléaireLe Président russe a récemment affirmé que Moscou n'avait jamais rien dit de manière proactive sur l'utilisation d'armes nucléaires. "Les provocations avec des armes nucléaires, la répétition récurrente de la thèse même sur le recours possible aux armes nucléaires par la Russie sont utilisées précisément pour atteindre cet objectif: influencer nos amis, nos alliés, les États neutres et leur dire: regardez qui vous soutenez, quel pays terrible est la Russie", a-t-il déclaré lors du forum de Valdaï le 27 octobre.Toujours au cours de la même intervention, Vladimir Poutine a rappelé que les États-Unis restent le seul pays au monde à avoir utilisé des armes nucléaires à Hiroshima et à Nagasaki en 1945 sans aucune nécessité militaire:

russie

états-unis

hiroshima

nagasaki

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, nucléaire, armements, bombe atomique, hiroshima, nagasaki