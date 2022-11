https://fr.sputniknews.africa/20221106/que-visent-les-usa-en-demandant-a-lukraine-de-montrer-son-ouverture-a-negocier-avec-la-russie-1056737023.html

Que visent les USA en demandant à l’Ukraine de montrer son ouverture à négocier avec la Russie?

Que visent les USA en demandant à l’Ukraine de montrer son ouverture à négocier avec la Russie?

Washington encourage Kiev à se montrer disposé pour des négociations avec Moscou. Or, cette demande a un double face. Ils veulent ainsi gagner le soutien des... 06.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-06T12:10+0100

2022-11-06T12:10+0100

2022-11-06T12:10+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

états-unis

washington

moscou

kiev

volodymyr zelensky

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102874/35/1028743553_0:236:4986:3041_1920x0_80_0_0_256ca9eb9a20f350e7995b92aee1dc58.jpg

Tandis que les responsables américains confirment que l’absence de pourparlers entre Vladimir Poutine et son homologue ukrainien a suscité des préoccupations dans certaines parties de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique latine, Washington veut profiter de la situation.L’administration de Biden encourage, à un niveau confidentiel, les autorités ukrainiennes à signaler leur ouverture à négocier avec la Russie et renoncer au principe de ne pas le faire tant que Vladimir Poutine restera au pouvoir. Selon les informations du Washington Post, cette initiative vise à obtenir plus de soutien pour Kiev de la part d’autres pays préoccupés par la prolongation des hostilités.Le porte-parole du Président Zelensky n’a pas réagi à une demande de commentaire.Qu’apportera le futur?Selon les sources du journal, les responsables estiment que M.Zelensky donnerait probablement son accord concernant les négociations et accepterait éventuellement des concessions, comme il l'avait suggéré au début de la guerre.Ils pensent par ailleurs que Kiev tente de sécuriser autant de gains militaires que possible avant que l'hiver ne s'installe. Il pourrait y avoir ici une fenêtre pour la diplomatie.Si, publiquement, Washington souligne sa volonté de continuer à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, le scénario peut changer. Selon les sondages du Parti républicain, qui pourrait prendre le contrôle du Congrès après les élections de mi-mandat, moins de membres du parti veulent continuer à fournir une assistance au même niveau.Négociations suspenduesLes pourparlers russo-ukrainiens ont été suspendus au mois de mai. La dernière rencontre des délégations des deux pays a eu lieu à Istanbul le 29 mars. Après le rattachement par la Russie des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Zaporojié et de Kherson, M.Zelensky a refusé de négocier tant que Vladimir Poutine restera Président. Celui-ci a déclaré fin octobre, commentant un éventuel dialogue avec Kiev, que "notre bonne volonté [restait] connue".Parallèlement, le 5 novembre, la partie ukrainienne s'est exprimée fermement quant à son refus de négocier.

ukraine

russie

états-unis

washington

moscou

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, états-unis, washington, moscou, kiev, volodymyr zelensky, vladimir poutine