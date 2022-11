https://fr.sputniknews.africa/20221108/un-professeur-turc-explique-pourquoi-les-objectifs-de-laccord-cerealier-nont-pas-ete-atteints-1056755819.html

Un professeur turc explique pourquoi les objectifs de l’accord céréalier n’ont pas été atteints

Le Président du Bureau des agriculteurs du Parti patriote turc (Vatan) et professeur de l’université de l’Égée Cengiz Çakir estime qu’en raison de l’avidité des grandes sociétés occidentales le blé, dans le cadre de l’accord céréalier signé à Istanbul le 22 juillet, n’a pas été fourni aux pays affamés, mais a été stocké en Occident.Le 29 octobre, la Russie avait annoncé qu’elle suspendait sa participation à l'accord sur les céréales, après une attaque "massive" de drones ciblant la flotte russe en Crimée. Les bâtiments visés assuraient la sécurité du couloir céréalier, selon Moscou.Le 2 novembre, elle est revenue dans l’accord après que Kiev avait donné des garanties de ne pas utiliser le corridor céréalier et les ports ukrainiens pour mener des actions militaires.M.Çakir estime cependant les céréales n’ont pas atteint "les zones ciblées".Le problème vient de compagnies avidesSelon le professeur, le problème n'est pas dans le fait qu’il y ait peu de blé, "mais que les grandes compagnies occidentales et européennes, avides, achètent tout le grain pour elles-mêmes et stockent les surplus dans leurs entrepôts"."Comment l'Occident, qui parle constamment des droits de l'homme, peut-il faire cela sans scrupules alors qu'il y a des millions de personnes qui attendent du grain dans le monde?"La reconduction n’est pas garantieLe 22 juillet, la Russie, la Turquie, l’Ukraine et l’Onu ont signé un accord sur l’exportation de céréales et d’engrais par la mer Noire depuis trois ports ukrainiens.Un autre volet de l’accord prévoyait la levée des restrictions imposées aux exportations de denrées et engrais russes.Début septembre, Vladimir Poutine a indiqué que la plupart des céréales étaient parties pour les pays occidentaux et non pas pour les pays africains.Le représentant de la Russie auprès de l’Onu Vassili Nebenzia a noté que les clauses de l’accord concernant les exportations russes n’étaient pas honorées.L’accord expire le 19 novembre. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré début novembre que le retour de la Russie dans l’accord après sa brève suspension ne signifiait pas sa reconduction.

