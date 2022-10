https://fr.sputniknews.africa/20221014/poutine-se-prononce-sur-le-sort-de-laccord-cerealier-les-nord-stream-et-lukraine-1056510449.html

Poutine se prononce sur le sort de l'accord céréalier, les Nord Stream et l'Ukraine

En visite au Kazakhstan, le Président russe s'est prononcé sur diverses questions d'actualité, dont celles relatives à la crise ukrainienne, en estimant... 14.10.2022, Sputnik Afrique

Ce vendredi 14 octobre, Vladimir Poutine a donné une conférence de presse à Astana, au Kazakhstan, lors de la 6e Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie. Le chef du Kremlin est notamment revenu sur la crise ukrainienne, les livraisons de céréales ou encore la coopération avec les pays asiatiques.Ainsi, il a souligné qu'il était bien probable que le pont de Crimée ait été endommagé par "une substance explosive expédiée par voie maritime depuis Odessa". Cependant, il reste encore à établir si cette cargaison a été livrée par un transporteur de céréales, a fait valoir le Président russe, se référant au Service fédérale de sécurité (FSB).Nord Stream 2Le Président russe a également commenté le sabotage visant les gazoducs Nord Stream 1 et 2 et ses conséquences. D’après lui, la décision de remettre en service la seule conduite intacte de Nord Stream 2 n'a pas encore été prise.Échanges commerciaux entre la Russie et l’AsieLe marché russe est devenu encore plus attrayant pour l'Asie, et le volume des échanges commerciaux entre Moscou et ses partenaires de la région augmente, a en outre fait savoir le Président.Moscou n’a pas pour objectif de "détruire l'Ukraine"Vladimir Poutine a en plus affirmé ne pas prévoir de nouvelles frappes "massives" en Ukraine, après celles du début de semaine lancées en représailles de l’attaque contre le pont de Crimée.Il a toutefois indiqué, répondant à un journaliste du quotidien Kommersant, qu’il "ne regrettait rien" et que l'opération militaire en Ukraine avait été lancée "en temps opportun". Le Président a en outre mis en garde les pays de l’Otan contre une participation directe dans le conflit en Ukraine."Un affrontement direct avec l'armée russe est une étape très dangereuse qui peut conduire à une catastrophe mondiale. J'espère que ceux qui en parlent ont assez de bon sens pour ne pas prendre des mesures aussi dangereuses", a-t-il prévenu.

2022

Actus

