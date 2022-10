https://fr.sputniknews.africa/20221014/nord-stream-les-enqueteurs-allemands-auraient-constate-des-traces-dune-explosion-1056507583.html

Nord Stream: les enquêteurs allemands auraient constaté des traces d'une explosion

Nord Stream: les enquêteurs allemands auraient constaté des traces d'une explosion

Selon les informations relatées par le journal télévisé Tagesshau, les enquêteurs allemands ont découvert un trou de huit mètres de diamètre sur un des... 14.10.2022, Sputnik Afrique

La police fédérale allemande a obtenu des images des conduits des gazoducs Nord Stream 1 et 2, endommagés par un acte de sabotage qualifié par Moscou de terroriste, relate le journal télévisé Tagesshau.D'après ses informations, les conduits ont été touchés dans quatre endroits. Qui plus est, sur un d'entre eux, un trou de huit mètres de diamètre a pu être constaté. Selon les estimations de la police, de tels dommages n'ont pu être provoqués que par une puissante explosion.Les journalistes ajoutent qu'en dépit des projets initiaux, l'Allemagne, la Suède et le Danemark ne meneront pas d'enquête conjointe sur l'accident, survenu le 26 septembre dernier.Les faits ont provoqué une fuite massive de gaz. Le 10 octobre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n'était pas autorisée à enquêter sur les causes des explosions. Cependant, il a souligné que Moscou connaissait bien "les bénéficiaires de ce crime".

