Poutine donne une conférence de presse au Kazakhstan - vidéo

Le Président russe prend la parole en marge de la 6e Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie, qui se déroule au Kazakhstan les 13 et... 14.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-14T14:26+0200

2022-10-14T14:26+0200

2022-10-14T15:11+0200

vladimir poutine

sommet

astana

kazakhstan

Ce vendredi 14 octobre, Vladimir Poutine donne une conférence de presse à Astana, au Kazakhstan, à l’occasion du 6e sommet de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie.Intervenant dans le cadre du sommet la veille, le chef d’État russe a proposé de "réviser les principes du système financier mondial qui, pendant des décennies, avait permis au soi-disant "milliard doré" autoproclamé de vivre aux dépens des autres". Dans cet objectif, Moscou envisage un recours plus actif aux monnaies nationales dans les échanges commerciaux.Il s’est également entretenu avec le chef de l'Autorité palestinienne, le Président turc, l'émir du Qatar et a eu des entretiens trilatéraux avec les dirigeants du Kirghizstan et du Tadjikistan.

2022

