Des "câlins" et un "bisou sur la joue": les retrouvailles Macron-Tebboune provoquent un tollé

Alors qu’il prend part à la 27e édition de la COP en Égypte, Emmanuel Macron a échangé avec nombre de chefs d’État, jusqu’à dialoguer amicalement avec Nicolas Maduro, dont il n’a jamais reconnu la réélection à la présidentielle vénézuélienne. Si cette dernière a fait quelques Unes dans la presse, la rencontre de M.Macron avec son homologue algérien a suscité quant à elle un tollé.Et pour cause: pendant leur rencontre, la première depuis la visite de M.Macron en Algérie fin août, les Présidents se sont adonnés à une accolade plutôt chaleureuse. La séquence diffusée largement sur Twitter montre le chef de l’État français faire un "bisou" sur la joue d’Abdelmadjid Tebboune.Pour certains, ce geste était exagéré."Un peu too much ou c'est une idée?"Cette attitude d’Alger envers Paris avait déjà refait surface suite à l’accueil auquel a eu droit Emmanuel Macron lors de sa visite en Algérie cet été. D’abord, du pupitre du Président, la langue française a été détrônée par anglais. Ensuite, avant de quitter le pays africain, il a reçu un bain de foule controversé.La France et son besoin du gaz algérien"C’est officiel: la France a besoin de l’Algérie", a ironisé un utilisateur de Twitter. Ce, alors que le gaz algérien peut partiellement remplacer le manque de gaz russe en Europe, bien que fin août le Président français ait déclaré que le gaz algérien ne pouvait pas "changer la donne".L’accolade Macron-Tebboune a provoqué l’ironie de quelques twittos qui ont laissé libre cours à leur imagination:Outre ses échanges avec Abdelmadjid Tebboune et Nicolas Maduro, la rencontre d'Emmanuel Macron avec un ministre du Bénin avait également fait l'objet de moqueries sur les réseaux sociaux. Après que le Président français avait fait une petite tape à l'épaule du ministre Agbenonci, celui-ci avait immédiatement nettoyé du bout des doigts son épaule.

