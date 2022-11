https://fr.sputniknews.africa/20221105/le-blocage-de-1300-terminaux-starlink-cause-un-enorme-probleme-sur-le-front-ukrainien-selon-cnn-1056729338.html

Le blocage de 1.300 terminaux Starlink cause un "énorme problème" sur le front ukrainien, selon CNN

Le blocage de 1.300 terminaux Starlink cause un "énorme problème" sur le front ukrainien, selon CNN

Selon des sources de CNN, l’Ukraine utilise au moins 1.300 terminaux Starlink pour ses opérations militaires. Cependant, ils ont subi une coupure de connexion... 05.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-05T14:55+0100

2022-11-05T14:55+0100

2022-11-05T14:56+0100

satellite

spacex

pentagone

ukraine

elon musk

russie

starlink (constellation de satellites)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/05/1056729191_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f1c79b130a220e953a0c4d399ec53828.jpg

Plus de 1.300 terminaux Starlink auraient été déconnectés fin octobre en Ukraine suite à l’absence de paiement. Ceci porte atteinte aux troupes ukrainiennes, indique CNN en citant des sources anonymes.Cette déconnexion a touché un bloc de dispositifs que l'Ukraine avait achetés à une société britannique en mars et qui avaient été utiliséspour des opérations liées au combat.Ces coupures de connexion survenues sur la ligne de front ont causé un "énorme problème", poursuit la chaîne de télévision américaine qui se réfère à une personne proche du dossier.Un haut responsable ukrainien a confirmé les faits, qualifiant les unités Starlink de "très importantes" pour la lutte contre la Russie, précise CNN.SpaceX facturait à l'armée ukrainienne 2.500 dollars par mois pour maintenir chacune des 1.300 unités connectées, portant le coût total à près de 20 millions de dollars en septembre, a déclaré la même source. Finalement, ils ne pouvaient plus se permettre de payer, a déclaré la personne.Combien de Starlink en Ukraine?Au total, près de 25.000 terminaux Starlink sont déployés au-dessus de l’Ukraine, qui ont plusieurs sources de financement, indiquait toujours en octobre Elon Musk, patron de l’entreprise.Selon lui, 11.000 sont financés par divers pays, organisations et particuliers. SpaceX finance les unités restantes. À présent, sa perte totale s’élève à 80 millions de dollars et devrait dépasser les 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année.En septembre, SpaceX a envoyé une lettre au Pentagone pour demande de prendre en charge le financement du gouvernement ukrainien et l'utilisation militaire de Starlink. Plus tard, Elon Musk a dit avoir révoqué cette demande.Le 31 octobre un porte-parole du Pentagone a refusé de commenter les contrats ou accords potentiels, mais a déclaré que les pourparlers étaient en cours.Fin octobre, Moscou a dénoncé l’utilisation des satellites commerciaux occidentaux, notamment américains, par les militaires ukrainiens. Cette tendance a été qualifiée d’"extrêmement dangereuse". La Russie a estimé que ces infrastructures pouvaient ainsi être considérées comme "des cibles légitimes pour des représailles".

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

satellite, spacex, pentagone, ukraine, elon musk, russie, starlink (constellation de satellites)