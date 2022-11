https://fr.sputniknews.africa/20221104/larmee-russe-frappe-des-usines-ukrainiennes-de-fabrication-de-missiles-1056718571.html

L’armée russe frappe des usines ukrainiennes de fabrication de missiles

Ces dernières 24 heures, les militaires russes ont frappé des usines ukrainiennes de fabrication de missiles. Les tentatives d'offensive dans plusieurs... 04.11.2022, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont frappé avec des armes de précision des usines ukrainiennes qui produisaient des moteurs et des obus pour lance-roquettes multiples, rapporte la Défense russe dans son bilan actualisé de l’opération militaire.Les installations sont situées à Pavlodar dans la région de Dniepropetrovsk et à Kharkov. Quatre entrepôts de munitions ont aussi été détruits dans la République populaire de Donetsk et dans la région de Kherson.Toutes les offensives ukrainiennes sur l’axe de Krasny Liman ont été repoussées. Elles ont laissé plus de 90 militaires morts et près de 60 blessés dans les rangs de l’armée ukrainienne. Quatre chars, six véhicules blindés et 12 autres véhicules ont été détruits.Sur l’axe Nikolaïev-Krivoï Rog, l’Ukraine a perdu plus de 95 militaires. L’armée russe a aussi déclaré avoir détruit un quartier général de mercenaires étrangers situé à Nikolaïev. Plus de 100 militaires ont été également éliminés dans la direction de Koupiansk.Armes détruitesEn plus de cela, quatre drones ennemis ont été détruits, et 12 projectiles de lance-roquettes de production américaine HIMARS et d’Ouragan interceptés.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 330 avions, 168 hélicoptères, 2.426 drones, détruit 384 systèmes de défense antiaérienne, 6.322 chars et autres véhicules blindés, 882 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.551 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.027 unités de véhicules militaires.

