L'armée russe détruit une usine ukrainienne d'explosifs et de carburant pour fusées. 27.10.2022

2022-10-27T12:57+0200

2022-10-27T12:57+0200

2022-10-27T13:21+0200

L’armée russe a détruit une usine ukrainienne d’explosifs et de combustible solide pour fusées, a déclaré la Défense russe dans son bilan journalier de l’opération militaire. Située près de Pavlograd dans la région de Dniepropetrovsk, l'entreprise desservait les troupes ukrainiennes. Les forces armées russes ont déjoué la tentative d’offensive sur l’axe Nikolaïev-Krivoï Rog et dans la République populaire de Lougansk, près de Tchernopopovka. Au total, l’Ukraine y a perdu 180 militaires.Une attaque a aussi été repoussée dans la direction de Koupiansk. Près de 60 combattants ukrainiens et mercenaires étrangers ont été éliminés.Armes détruitesEn plus de cela, un hélicoptère ukrainien Mi-8 et quatre drones ont été détruits, et six projectiles de lance-roquettes de production américaine HIMARS interceptés.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 326 avions, 163 hélicoptères, 2.353 drones, détruit 383 systèmes de défense antiaérienne, 6.104 chars et autres véhicules blindés, 876 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.531 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 6.805 unités de véhicules militaires.

