L’armée russe détruit un stockage de pétrole alimentant des troupes ukrainiennes dans le Donbass

L’armée russe détruit un stockage de pétrole alimentant des troupes ukrainiennes dans le Donbass

Ces dernières 24 heures, l’armée russe a détruit un stockage de pétrole qui approvisionnait des forces de Kiev dans le Donbass. Repoussant les attaques dans... 26.10.2022, Sputnik Afrique

La Défense russe a fait état ce 26 octobre de la destruction d’un stockage de pétrole à partir duquel se ravitaillaient les troupes ukrainiennes dans le Donbass. Un centre de communication des forces armées ukrainiennes a également été détruit dans la région de Kharkov, indique l’institution dans son bilan journalier de l’opération militaire.Au moins cinq attaques dans la direction de Koupiansk, dans la République populaire de Lougansk, ont été déjouées. Plus de 160 militaires ukrainiens ont été éliminés, ainsi que plus de 70 dans la direction de Krasny Liman.Plusieurs tentatives d’offensives ont également été repoussées sur l’axe Nikolaïev-Krivoy Rog. Plus de 120 combattants ukrainiens ont été tués.Au total, l’Ukraine a perdu plus de 350 militaires en ces dernières 24 heures.Armes détruitesLa défense antiaérienne russe a intercepté 13 projectiles de lance-roquettes de production américaine HIMARS, et 10 drones.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 326 avions, 162 hélicoptères, 2.349 drones, détruit 383 systèmes de défense antiaérienne, 6.084 chars et autres véhicules blindés, 874 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.527 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 6.791 unités de véhicules militaires.

