L’armée russe repousse toutes les attaques ukrainiennes dans la région de Kherson

L’armée russe repousse toutes les attaques ukrainiennes dans la région de Kherson

La Défense russe a déclaré que toutes les attaques ukrainiennes dans la région de Kherson avaient été déjouées par l'armée russe, ces dernières 24 heures.

L’armée russe a repoussé toutes les attaques ukrainiennes dans la région de Kherson au cours des 24 dernières heures, rapporte la Défense russe dans son bilan actualisé de l'opération militaire. Il s’agit notamment des tentatives d’offensive sur l’axe de Nikolaïev et Krivoy Rog. Près de 130 militaires ukrainiens ont été éliminés, ainsi que trois chars, neuf véhicules blindés et 11 automobiles.En plus de cela, un coup dur a été porté contre les forces ukrainiennes près de la ville de Kremennaïa, dans la République populaire de Lougansk.Armes détruitesQuant aux équipements militaires, un avion de chasse ukrainien MiG-29 a été abattu par les forces aérospatiales russes.La défense antiaérienne russe a intercepté sept projectiles de lance-roquettes de production américaine HIMARS et de Smertch, trois missiles HARM et 13 drones.Bilan totalDepuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 326 avions, 162 hélicoptères, 2.339 drones, détruit 383 systèmes de défense antiaérienne, 6.046 chars et autres véhicules blindés, 874 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.525 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 6.758 unités de véhicules militaires.

