Près de 500 militaires ukrainiens et étrangers éliminés ces dernières 24 heures - images

Près de 500 militaires ukrainiens et étrangers éliminés ces dernières 24 heures - images

03.11.2022

Deux unités de mercenaires étrangers ont été anéanties par l’armée russe et les forces alliées ces dernières 24 heures dans la République populaire de Lougansk, rapporte la Défense russe.Plus de 130 combattants ukrainiens et étrangers ont été éliminés, ainsi que trois chars, deux véhicules de combat et deux véhicules blindés de type Humvee.Des réserves ukrainiennes ont aussi essuyé une frappe dans le secteur de Krasny Liman, dans les territoires contrôlés par les forces de Kiev dans la République populaire de Donetsk.L’Ukraine y a perdu plus de 200 militaires tués et plus de 120 blessés, ainsi que quatre chars, neuf blindés et huit autres véhicules.Sur l’axe sud de Donetsk, 80 militaires ont été éliminés lors de leur tentative de déjouer l’offensive de l’armée russe. 80 autres combattants ukrainiens ont été tués dans la zone de Nikolaïev et Krivoï Rog.Armes détruitesUn entrepôt des forces de Kiev a été détruit dans la région de Kherson. Un hélicoptère Mi-8 et huit drones ont été abattus, tandis que 13 projectiles de lance-roquettes multiples de production américaine HIMARS, et d'Ouragan et Olkha ont été interceptés.Une station radar AN TPQ-37 de production américaine et un radar de système sol-air S-300 ont aussi été frappés. Plusieurs lance-roquettes multiples Grad dans la région de Kharkov et un détachement ukrainien d’artillerie dans la République populaire de Donetsk ont été détruits.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 330 avions, 168 hélicoptères, 2.422 drones, détruit 384 systèmes de défense antiaérienne, 6.297 chars et autres véhicules blindés, 882 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.547 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 6.986 unités de véhicules militaires.

