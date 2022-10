https://fr.sputniknews.africa/20221003/pres-de-800-militaires-des-grad-5-entrepots-ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-1056384773.html

Près de 800 militaires, des Grad, 5 entrepôts: ce que l’Ukraine a perdu en 24h

La Défense russe a fait état de près de 800 militaires ukrainiens neutralisés en ces dernières 24 heures. Trois lance-roquettes multiples ukrainiens Grad, un... 03.10.2022, Sputnik Afrique

Près de 800 militaires ukrainiens ont été tués ou blessés en ces dernières 24 heures, rapporte la Défense russe dans son bilan actualisé de l’opération militaire en Ukraine.Il s'agit de 260 combattants de la direction d’Artiomovsk, de 140 près de la ville de Koupiansk, d’une centaine près de Krasny Liman, d’une autre centaine aux abords de Donetsk et d’une soixantaine près de Kherson.Toutes les attaques des forces de Kiev sur l’axe de Nikolaïev et d’Andreïevka ont été repoussées. Entre-temps, les troupes ennemies ont réussi à forcer la ligne de défense russe, à l’aide d’unités de chars supérieures dans la direction de Zolotaya Balka et Alexandrovka, a noté le ministère.Armements détruitsQuant aux équipements, trois systèmes de lance-roquettes multiples Grad ont été détruits, ainsi qu’un radar du système d'arme sol-air S-300, cinq entrepôts de munitions et trois drones. De plus, 15 projectiles de HIMARS ont été interceptés.Les forces aériennes et d’artillerie russes ont frappé 47 détachements ukrainiens d’artillerie et d’équipements militaires dans 146 districts.Bilan totalDepuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 310 avions, 155 hélicoptères, 2.137 drones, détruit 378 systèmes de défense antiaérienne, 5.292 chars et autres véhicules blindés, 860 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.444 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 6.189 unités de véhicules militaires.

