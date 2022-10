https://fr.sputniknews.africa/20221027/zelensky-a-le-desir-fou-de-lancer-une-confrontation-nucleaire-alerte-moscou-1056647943.html

Zelensky "a le désir fou de lancer une confrontation nucléaire", alerte Moscou

Zelensky souhaite envenimer la situation avec des risques nucléaires pour obtenir de nouvelles aides auprès de l’Occident, a déclaré la porte-parole de la... 27.10.2022, Sputnik Afrique

Volodymyr Zelensky aspire à exacerber les risques d’un conflit nucléaire mondial, compte tenu de certaines dernières démarches de Kiev, a indiqué ce 27 octobre la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Selon elle, le régime de Kiev a tenté une escalade de la situation, pilonnant pendant plusieurs mois la centrale nucléaire de Zaporojié et en accusant la Russie. Cette provocation aurait dû entraîner une réponse occidentale qui conduirait le monde au bord d’une catastrophe nucléaire.Quel serait son objectif?Comme ce projet a échoué, l’Ukraine prépare une provocation à la "bombe sale", explique la porte-parole. Des tentatives qui auraient pour but d’obtenir plus de soutien:Compte tenu de cette situation, Moscou exhorte l’Occident à convaincre les autorités ukrainiennes de renoncer à ce projet:Alertes russesCes derniers jours, la Russie affirme que l’Ukraine est sur le point de fabriquer et d’utiliser une "bombe sale", explosif conventionnel auquel des éléments radioactifs sont ajoutés. L'explosion libère un nuage de poussière radioactive, la zone touchée devient inhabitable.Le 23 octobre le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a appelé ses homologues américain, français, britannique et turc pour les avertir du recours imminent de l’Ukraine à la bombe sale. Le 24 octobre Paris, Londres et Washington ont fustigé ensemble ces déclarations en les qualifiant de "fausses".Toujours le 24 octobre le général Igor Kirillov en charge au sein de l'armée russe des substances radioactives, a affirmé que la fabrication d'une bombe sale par les Ukrainiens était "entrée dans sa phase finale".Le 26 octobre une source proche du dossier a indiqué à Sputnik que l’Ukraine aurait fabriqué un missile factice russe pour faire une provocation à la bombe sale et "convaincre la communauté occidentale de la responsabilité russe".Dans les prochains jours, l'AIEA visitera deux sites sensibles ukrainiens. Les résultats de l’inspection seront connus dans quelques semaines.

