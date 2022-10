https://fr.sputniknews.africa/20221022/larmee-chinoise-ambitionne-de-devenir-une-force-de-classe-mondiale-1056594149.html

L'armée chinoise ambitionne de devenir une force de classe mondiale

L'armée chinoise ambitionne de devenir une force de classe mondiale

Le Parti communiste chinois vise le renforcement de l’armée de haut niveau. À l'issue de son XXe Congrès, il a été décidé de transformer l'Armée populaire de... 22.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-22T18:55+0200

2022-10-22T18:55+0200

2022-10-22T18:58+0200

chine

taïwan

armée

pékin

taipei

xi jinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102322/60/1023226084_0:1334:2845:2934_1920x0_80_0_0_d55d11ef915c84c1016d353a2043a6ca.jpg

Des changements à venir au sein de l’Armée populaire de libération de Chine. Selon la résolution du XXe Congrès du Parti communiste, dont Sputnik a pris connaissance, l’armée sera transformée en une force de classe mondiale.La Charte du parti se verra modifiée par toute une série d’amendements visant à:La question taïwanaiseEn outre, la résolution vise à régler la question de l'indépendance de Taïwan. Le document indique que toutes les forces "séparatistes" seront "contenues et réprimées".La semaine dernière, Xi Jinping a abordé le sujet des tensions avec Taïwan lors de son discours à l’ouverture du XXe Congrès du Parti communiste. Le chef de l’État chinois a dit "s'efforcer sincèrement de parvenir à une réunification pacifique", mais il a spécifié que l’usage de la force n’était pas exclu.Régissant à cette prise de parole, Taipei a pour sa part insisté sur sa position "ferme".Considéré par Pékin comme l’une de ses provinces, Taïwan se voit en revanche elle-même comme indépendante. Après la rupture des relations officielles, Taipei et Pékin ont commencé à entretenir des contacts via des organisations non gouvernementales depuis 1990.Ces derniers mois, la situation s’est détériorée avec la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, alors qu’en général, les visites de la partie américaine ont fortement augmenté au cours de cette année. Pékin a jugé que Mme Pelosi soutenait le séparatisme et a condamné sa visite.La Chine a ensuite organisé des exercices militaires de grande envergure en mer et dans l’espace aérien autour de Taïwan. Le 20 octobre, l’armée chinoise a envoyé 20 avions et trois navires vers l’île.

chine

taïwan

pékin

taipei

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, taïwan, armée, pékin, taipei, xi jinping